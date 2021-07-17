В Уфе на озере утонула пьяная 15-летняя девочка

Жуткий случай произошёл накануне, 16 июля, в Уфе. Недалеко от пляжа «Райский берег» нашли тело 15-летней девочки.

Как сообщают очевидцы, подросток пришла на озеро с компанией друзей. Они пили алкоголь, курили и купались за пределами пляжа. Спасатели вскоре заметили суету там, где отдыхала компания. Оказалось, пропала одна из их подруг.