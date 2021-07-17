В Уфе на озере утонула пьяная 15-летняя девочка

Жуткий случай произошёл накануне, 16 июля, в Уфе. Недалеко от пляжа «Райский берег» нашли тело 15-летней девочки.
Как сообщают очевидцы, подросток пришла на озеро с компанией друзей. Они пили алкоголь, курили и купались за пределами пляжа. Спасатели вскоре заметили суету там, где отдыхала компания. Оказалось, пропала одна из их подруг.
Спасатели оперативно принялись искать уфимку. Были опрошены свидетели, проверены все возможные места пребывания рядом с пляжем. Однако тело 15-летней девочки было найдено в совершенно другой части берега. Скорее всего, несчастная была сильно пьяна.