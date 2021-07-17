Жительница Башкирии выгнала 3-летнего сына на балкон зимой

В Башкирии осудили жительницу Кумертау. Женщина выгнала своего трёхлетнего сына на балкон зимой. Теперь она обязана выплатить штраф в размере 8 тысяч рублей.

По данным следствия, инцидент произошёл в феврале 2021 года. Женщина решила наказать своего маленького сына за бытовую шалость. Она выгнала малыша на балкон в футболке, шортах и без обуви. Температура воздуха на тот момент составляла -16,3°С.