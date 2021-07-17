Роспотребнадзор расследует причину превышения ПДК вредных веществ в Уфе

Министерство экологии Башкирии и Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию с превышением ПДК вредных веществ в воздухе Уфы.
Накануне, 16 июля, ведомства получили 21 жалобу на неприятный химический запах. Заборы воздуха производятся на пяти точках города. Так, результаты исследования показали превышение ПДК сероводорода и оксида углерода.
Сегодня, 17 июля, уфимцы пока не сообщали о неприятном запахе. Вероятными источниками химического запаха являются предприятия, расположенные в северной части города. Сейчас идёт оценка действий указанных объектов.