Роспотребнадзор расследует причину превышения ПДК вредных веществ в Уфе

Министерство экологии Башкирии и Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию с превышением ПДК вредных веществ в воздухе Уфы.

Накануне, 16 июля, ведомства получили 21 жалобу на неприятный химический запах. Заборы воздуха производятся на пяти точках города. Так, результаты исследования показали превышение ПДК сероводорода и оксида углерода.