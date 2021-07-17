В Уфе очевидцы помогли окровавленному мужчине

Пожилой мужчина споткнулся о торчащий железный остаток от столба. Он упал и сильно ударился головой и рукой. Случайные прохожие бросились на помощь пенсионеру. У несчастного открылось сильное кровотечение, а сам мужчина постоянно терял сознание.