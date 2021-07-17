В Уфе очевидцы помогли окровавленному мужчине

Сегодня, 17 июля, уфимцы стали свидетелями несчастного случая. Подробности инцидента сообщает ИА «Башинформ».
Пожилой мужчина споткнулся о торчащий железный остаток от столба. Он упал и сильно ударился головой и рукой. Случайные прохожие бросились на помощь пенсионеру. У несчастного открылось сильное кровотечение, а сам мужчина постоянно терял сознание.
К счастью, на место инцидента оперативно прибыла скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали. Что будет с неудачной конструкцией в столь оживлённом месте, пока неизвестно.
Фото: ИА «Башинформ».