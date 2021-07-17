В Уфе прошел V этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Сегодня в Уфе состоялся пятый этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». За путевку в финал соревнований боролись представители Кармаскалинского, Бирского и Нуримановского районов.

Именно они сумели выставить команды: подготовить жокеев-любителей и найти лошадей башкирской породы. По итогам отборочного этапа, а затем двух финальных скачек лучшим стал Нурзиль Асылгужин из Кармаскалинского района. В октябре с другими финалистами он выступит на решающем этапе турнира «Терра Башкирия».