В Уфе прошел V этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Сегодня в Уфе состоялся пятый этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». За путевку в финал соревнований боролись представители Кармаскалинского, Бирского и Нуримановского районов.

Именно они сумели выставить команды: подготовить жокеев-любителей и найти лошадей башкирской породы. По итогам отборочного этапа, а затем двух финальных скачек лучшим стал Нурзиль Асылгужин из Кармаскалинского района. В октябре с другими финалистами он выступит на решающем этапе турнира «Терра Башкирия».

Фото №1 - В Уфе прошел V этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

 Думал, что проиграл. Не знал, что первое место занял, потом узнал. Я думал, что последним прибегу, но лошадь быстрее оказалась.

Нурзиль Асылгужин, победитель пятого этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия»/Кармаскалинский район/

Следующий этап турнира пройдет 31 июля. И согласно жеребьевке участие в нем должны принять команды шести районов республики.

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