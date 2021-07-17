Сборная команда Башкирии по греко-римской борьбе проводит сборы в Белорецке

В Белорецке проходят сборы у команды Башкортостана по греко-римской борьбе. Мастер-класс для ребят провел трехкратный чемпион мира среди спортсменов с нарушением слуха Исмаил Насрулаев.

Воспитанник башкирской школы борьбы показал свои коронные приемы, рассказал, как добиваться высоких результатов и пообщался с юными спортсменами. 

Сборы – это дисциплина, когда команда. Ты хочешь это делать даже лучше, чем они это делают.

Исмаил Насрулаев, трехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха
Фото №1 - Сборная команда Башкирии по греко-римской борьбе проводит сборы в Белорецке

В эти дни юниорская сборная России по греко-римской борьбе находится в Алуште. Там команда готовится к первенству мира. Оно пройдет в Уфе с 13 по 22 августа. На сборах тренируются три борца из Башкортостана: Адлан и Алан Амриевы и Саид-Хусейн Бакаев. Также с ними старший тренер Геннадий  Сырцев.

Занятия продлятся до 28 июля. Заключительный сбор перед первенством мира пройдёт в Уфе.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии