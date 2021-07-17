Сборная команда Башкирии по греко-римской борьбе проводит сборы в Белорецке

В Белорецке проходят сборы у команды Башкортостана по греко-римской борьбе. Мастер-класс для ребят провел трехкратный чемпион мира среди спортсменов с нарушением слуха Исмаил Насрулаев.
Воспитанник башкирской школы борьбы показал свои коронные приемы, рассказал, как добиваться высоких результатов и пообщался с юными спортсменами.
В эти дни юниорская сборная России по греко-римской борьбе находится в Алуште. Там команда готовится к первенству мира. Оно пройдет в Уфе с 13 по 22 августа. На сборах тренируются три борца из Башкортостана: Адлан и Алан Амриевы и Саид-Хусейн Бакаев. Также с ними старший тренер Геннадий Сырцев.
Занятия продлятся до 28 июля. Заключительный сбор перед первенством мира пройдёт в Уфе.