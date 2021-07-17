На предприятиях Башкирии проходит массовая вакцинация

Оба этапа вакцинации от COVID-19 прошли более 470 000 жителей республики. На промышленных объектах продолжается коллективная иммунизация. Так, на двух предприятиях в Нефтекамске 50 процентов сотрудников уже получили первый компонент прививки.

Показатели в норме – к вакцинации допущена. Анна работает на предприятии легкой промышленности уже три месяца. Завод выпускает искусственную кожу. Около 60% продукции идет на автопром в качестве материала для салонов машин. Всего на предприятии более 1200 сотрудников. Из них 59 сегодня впервые вакцинируются «Спутник V».

Страха никакого нет. Считаю, что это обычная прививка. Поэтому решила привиться, чтобы обезопасить себя и своих близких. Анна Кабаева, сотрудница предприятия

Для вакцинирующихся организация разработала даже специальные меры поощрения. Профком выделяет талоны в бассейн. Таким образом руководство хочет ускорить темпы иммунизации. Не менее 60% от общего числа сотрудников должно быть привито до начала августа для выработки коллективного иммунитета.

Предприятие осознает всю ответственность за сохранность жизни сотрудников, поэтому в предприятии осуществляется весь комплекс мер: и термометрия, и социальная дистанция, масочный режим, дезинфекция помещений. Рустем Муллагалиев, директор по развитию предприятия

А это предприятие занимается производством полуфабрикатов и кондитерских изделий. Свою продукцию реализуют в собственных магазинах – 27 точек по региону. Работники цеха сегодня проходят первый этап вакцинации. Однако на предприятии есть и те, кто уже ждет второй компонент. И у каждого восприятие препарата разное.

Все прошло безболезненно, сейчас себя чувствую хорошо. Дискомфорта у меня не было, температуры не было. Эльза Нурмухаметова, бригадир кремового цеха

На первые сутки была температура, слабость, побочных эффектов больше никаких не было, на следующий день у меня ничего не выявилось, ничего не было, и я вышла на работу. Рамзия Фатхиева, продавец-консультант

Предприятия организуют проведение анализа на антитела перед прививкой и выезд медиков на производство для вакцинации. Кроме того, завод оплачивает ПЦР-тесты, чтобы контролировать ситуацию по заболеваемости.