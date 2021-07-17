На предприятиях Башкирии проходит массовая вакцинация

Оба этапа вакцинации от COVID-19 прошли более 470 000 жителей республики. На промышленных объектах продолжается коллективная иммунизация. Так, на двух предприятиях в Нефтекамске 50 процентов сотрудников уже получили первый компонент прививки.
Показатели в норме – к вакцинации допущена. Анна работает на предприятии легкой промышленности уже три месяца. Завод выпускает искусственную кожу. Около 60% продукции идет на автопром в качестве материала для салонов машин. Всего на предприятии более 1200 сотрудников. Из них 59 сегодня впервые вакцинируются «Спутник V».
Для вакцинирующихся организация разработала даже специальные меры поощрения. Профком выделяет талоны в бассейн. Таким образом руководство хочет ускорить темпы иммунизации. Не менее 60% от общего числа сотрудников должно быть привито до начала августа для выработки коллективного иммунитета.
А это предприятие занимается производством полуфабрикатов и кондитерских изделий. Свою продукцию реализуют в собственных магазинах – 27 точек по региону. Работники цеха сегодня проходят первый этап вакцинации. Однако на предприятии есть и те, кто уже ждет второй компонент. И у каждого восприятие препарата разное.
Предприятия организуют проведение анализа на антитела перед прививкой и выезд медиков на производство для вакцинации. Кроме того, завод оплачивает ПЦР-тесты, чтобы контролировать ситуацию по заболеваемости.
Общее число жертв коронавируса превысило отметку в 670 человек. Между тем, прививочная компания как для сотрудников предприятий, так и для всего населения продолжается. В ближайшие дни в регион должно поступить около 9 тысяч доз вакцин.