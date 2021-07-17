«Дорожная обстановка очень сложная»: в Башкирии прошел масштабный рейд ГИБДД

Сотрудники ГИБДД республики провели масштабный профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей на дорогах Башкортостана. О проверках было объявлено заранее, но на сообщения внимание обратили не все. Какое самое популярное оправдание и почему некоторые шоферы рады тому, что переболели коронавирусом?

Спустя несколько минут экипажи разъедутся по дорогам республики. Главная задача инспекторов – не допустить роста печальной статистики. С понедельника по пятницу в Башкирии произошло 55 ДТП, в которых пять человек погибли, 59 получили ранения.

Эта неделя показала, что у нас дорожная обстановка очень сложная. Очень много погибших и раненных, пьяные водители, лишенные прав. Принято решение провести широкомасштабные профилактические мероприятия на предмет выявления в первую очередь грубых нарушений. Владимир Севастьянов, врио начальника Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Часть экипажей осталась патрулировать столичные улицы. Спецвзвод выехал в Чишминский район. По пути попали под проливной дождь, но к началу рейда осадки прекратились.

Профилактический рейд начинается в деревне Чишмы. Место выбрано не случайно. Недалеко отсюда располагается водоем, ближайший от него открытый магазин находится здесь.

В ходе проверки инспекторы выявили ряд негрубых нарушений, водители в основном отделались предупреждением. А вот у жителя села Шингак-куль сотрудники ДПС учуяли запах алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Результат освидетельствования оказался на грани, но все же не превысил установленную норму. Водителя отпустили.

Повезло, что я водку сейчас не пью. Поэтому и не показало. А мне после коронавируса нельзя, сердце начинает хватать. Николай Платонов, житель с. Шингак-куль

А этому сельчанину повезло меньше. Его остановили на проселочной дороге, в салоне УАЗика кроме него находились дети. Мужчина говорит, что ничего крепкого не употреблял. Тем не менее, пары алкоголя в выдыхаемом воздухе соответствуют выпитой чекушке водки.

Во время профилактических рейдов бывает такое, что журналисты становятся понятыми. Вот сейчас как раз такой случай. Нас с коллегами из программы «Дорожный патруль» попросили стать свидетелями административного правонарушения.

Едва экипажи заехали в Давлекановский район, как тут же заметили подозрительную машину, которая при виде инспекторов решила скрыться. Но уйти от спецвзвода ДПС на внедорожниках не удалось. На удивление водитель оказался трезв. Но без прав. Забыл дома. Теперь придется оплатить не только штраф, но и ремонт машины.

Сам не пострадал, всё хорошо. Сейчас нужно домой ехать, попрошу машину вытащить. Конечно же, это того не стоило. Владимир Соломатин, житель д. Александровка

В выходные профилактические мероприятия проводятся по всему региону. Рейд будет проводиться до утра.

В ходе рейдов инспекторы проводят выборочную проверку. Но если водитель развернулся, увидев экипажи, то его точно догонят и остановят.

Рейды по выявлению нетрезвых шоферов проводили и местные инспекторы. Сотрудники Альшеевского ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого оказался с признаками опьянения. Вместе с ним ехали жена и двое детей без специальных кресел. К тому же в салоне перевозился триммер, который в случае ДТП мог нанести увечья или стать причиной смерти людей. Ранее молодой человек уже привлекался за езду в нетрезвом виде и без водительских прав. Теперь за повторный проступок ему грозит уголовное наказание.

С признаками опьянения попадались и автоледи, которые тоже перевозили детей. И если даже после экспертизы они любезно отказывались признавать свою вину, то некоторых мужчин успокоить было непросто.