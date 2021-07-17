Более половины сотрудников завода «Полиэф» в Башкирии сделали прививку от коронавируса

На предприятии «Полиэф» от COVID-19 привились уже более половины сотрудников. 351 человек вакцинированы обоими компонентами. Прививку на предприятии делают в здравпункте врачи Благовещенской городской больницы.
В день вакцинацию здесь проходят несколько десятков человек. Сначала они проходят обследование: измеряют пульс, давления, проверяют сатурацию кислорода в крови.
Списки на иммунизацию формируют заранее. Пока вакцинацию на предприятии проводят один раз в неделю. Со следующей неделе планируется выделять на это два дня.