Более половины сотрудников завода «Полиэф» в Башкирии сделали прививку от коронавируса

На предприятии «Полиэф» от COVID-19 привились уже более половины сотрудников. 351 человек вакцинированы обоими компонентами. Прививку на предприятии делают в здравпункте врачи Благовещенской городской больницы.

В день вакцинацию здесь проходят несколько десятков человек. Сначала они проходят обследование: измеряют пульс, давления, проверяют сатурацию кислорода в крови.

Списки на иммунизацию формируют заранее. Пока вакцинацию на предприятии проводят один раз в неделю. Со следующей неделе планируется выделять на это два дня.

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