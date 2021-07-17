В Башкирии за сутки произошло три лесных пожара

За минувшие сутки зафиксировали три пожара в Зианчуринском, Бурзянском и Кугарчинском лесничествах. И пока огнеборцы пытаются остановить распространение пламени, следователи в каждом конкретном случае выясняют причину. Так, например, в Баймакском районе виновниками одного из пожаров стали дети, а в другом случае – работа дровосеков. Правда, уголовные дела возбуждать не стали.

Эта женщина наотрез отказывается признавать вину своего сына в произошедшем пожаре, что вполне объяснимо. Но факты говорят об обратном. Да и сам ребенок не скрывал, что огонь действительно разгорелся в их присутствии. Дети собирали в лесу березовый сок, между делом решили поиграться со спичками и подожгли траву.

Люди, которые здесь живут, все вышли, помогли потушить. Рабочие трактор подогнали. Рядом всего 300 метров до деревни. Это очень опасно. Халит Валишин, участковый лесничий Юлукского лесничества

Итогом детской шалости стали десятки квадратных метров выжженной территории. К счастью, огонь быстро потушили. Возбуждать уголовное дело не стали. Все-таки фигуранты – дети. Да и ущерб небольшой. Со взрослыми провели профилактическую беседу. Но похоже, что родители выводы из ситуации не сделали.

А вот на этой делянке виновниками пожара признаны сами лесозаготовители. Арендаторы трудились на старой технике. Специалисты установили, что причиной возгорания стала искра из выхлопной трубы трактора. В этом случае ущерб также был небольшим, а потому лесорубы понесли административную ответственность и отделались штрафом и выплатой компенсации.