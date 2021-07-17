В Башкирии за сутки произошло три лесных пожара

За минувшие сутки зафиксировали три пожара в Зианчуринском, Бурзянском и Кугарчинском лесничествах. И пока огнеборцы пытаются остановить распространение пламени, следователи в каждом конкретном случае выясняют причину. Так, например, в Баймакском районе виновниками одного из пожаров стали дети, а в другом случае – работа дровосеков. Правда, уголовные дела возбуждать не стали.
Эта женщина наотрез отказывается признавать вину своего сына в произошедшем пожаре, что вполне объяснимо. Но факты говорят об обратном. Да и сам ребенок не скрывал, что огонь действительно разгорелся в их присутствии. Дети собирали в лесу березовый сок, между делом решили поиграться со спичками и подожгли траву.
Итогом детской шалости стали десятки квадратных метров выжженной территории. К счастью, огонь быстро потушили. Возбуждать уголовное дело не стали. Все-таки фигуранты – дети. Да и ущерб небольшой. Со взрослыми провели профилактическую беседу. Но похоже, что родители выводы из ситуации не сделали.
А вот на этой делянке виновниками пожара признаны сами лесозаготовители. Арендаторы трудились на старой технике. Специалисты установили, что причиной возгорания стала искра из выхлопной трубы трактора. В этом случае ущерб также был небольшим, а потому лесорубы понесли административную ответственность и отделались штрафом и выплатой компенсации.
С весны в республике зарегистрировано 212 лесных пожаров, из которых более 80 – в результате неосторожного обращения с огнем. Выгорело более двух тысяч гектаров. По предварительным данным, ущерб, нанесенный лесному фонду, составил порядка 3 млн. рублей. Усугубляет ситуацию аномально жаркая сухая погода, которая способствует быстрому распространению огня. А потому лесники просят жителей быть предельно аккуратными и напоминают: в случае серьезных последствий виновникам грозит уголовная ответственность.