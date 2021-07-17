В Башкирии за сутки утонули два подростка

Одна из трагедий произошла в Кумертау. Юноша нырнул в пруд с надувного матраса и не выплыл. Второй случай – в Уфе. Спасатели вытащили из воды тело девочки, пришедшей на пляж с друзьями. Подростки распивали алкоголь. Таким образом, число жертв на водоемах с начала года перевалило за сотню.
Сотрудники спасательной службы и Управления гражданской защиты Уфы провели профилактический рейд по несанкционированным местам купания. Помимо разъяснительных бесед, члены профилактической группы раздали памятки с правилами поведения на водоемах и по оказанию первой помощи. Напомнили гражданам и о том, что нужно брать с собой на пляж. Так, в разряд полезных вещей попали спасательные жилеты, панамки, полотенца, питьевая вода, а в разряд недопустимых – спиртные напитки.
Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает, что купание в необорудованных и запрещенных местах влечет за собой административный штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей, за купание в состоянии алкогольного опьянения – от 3 до 5 тысяч рублей.