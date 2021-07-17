В Башкирии за сутки утонули два подростка

Сотрудники спасательной службы и Управления гражданской защиты Уфы провели профилактический рейд по несанкционированным местам купания. Помимо разъяснительных бесед, члены профилактической группы раздали памятки с правилами поведения на водоемах и по оказанию первой помощи. Напомнили гражданам и о том, что нужно брать с собой на пляж. Так, в разряд полезных вещей попали спасательные жилеты, панамки, полотенца, питьевая вода, а в разряд недопустимых – спиртные напитки.