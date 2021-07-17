В Башкирии открыли новую пожарную часть

В Чишминком районе, в селе Узытамак, открыли новую пожарную часть. В зону реагирования подразделения попадают 19 населенных пунктов – более 12 тысяч человек, в том числе значительное количество садовых товариществ, где сейчас много проживающих.

Работа будет осуществляться на стыке двух муниципалитетов, в том числе и Уфимского района. Спасатели будут выезжать на пожары, а также к местам ДТП. Как раз поблизости находится федеральная трасса М5. Здание возвели с использованием пневмокаркасных модулей. В республике это уже третий подобный объект, на котором применяют перспективную технологию быстровозводимых сооружений. Отметим, что с начала года было открыто три новых пожарных части: две в Баймакском районе и одно новое подразделение в Кугарчинском районе.