В Башкирии женщина ударила ножом пожилого соседа и забрала его пенсию

По предварительным данным, подозреваемая спустилась к своему соседу-пенсионеру с просьбой дать деньги в долг. Однако она получила отказ. По словам потерпевшего, женщина постоянно занимала у него некоторые суммы и потом долго возвращала. Ответ соседа ее не устроил. Увидев в кармане денежные средства, женщина решила их забрать. Пенсионер пытался дать отпор, тогда подозреваемая схватила со стола нож и ударила пожилого человека.

пресс-служба МВД Башкирии