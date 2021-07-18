В Башкирии женщина ударила ножом пожилого соседа и забрала его пенсию
Накануне в Стерлитамаке произошел вопиющий случай - женщина напала на своего соседа с ножом и забрала его пенсию в размере 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали налетчицу. Оперативники изъяли у нее часть денег и нож.
По предварительным данным, подозреваемая спустилась к своему соседу-пенсионеру с просьбой дать деньги в долг. Однако она получила отказ. По словам потерпевшего, женщина постоянно занимала у него некоторые суммы и потом долго возвращала. Ответ соседа ее не устроил. Увидев в кармане денежные средства, женщина решила их забрать. Пенсионер пытался дать отпор, тогда подозреваемая схватила со стола нож и ударила пожилого человека.
пресс-служба МВД Башкирии
В результате нападения у пенсионера была порезана грудь и рука. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Разбой".