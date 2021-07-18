В Башкирии на Малиновой горе заблудились парень с девушкой

Вчера ночью, 17 июля, на Малиновой горе в Белорецке заблудились парень и девушка. Сообщение поступило по номеру "112".

В пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС рассказали, что на их поиски незамедлительно выехали спасатели. К счастью, напуганных парня и девушку нашли целыми и невредимыми.

Оказалось, что 16 июля вечером парень и девушка спускались с Малиновой горы, однако сошли с тропы. Когда их телефоны практически разрядились, они позвонили по номеру "112".