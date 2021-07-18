Известный визажист из Уфы Сердар Камбаров вернулся в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Известный уфимский визажист Сердар Камбаров вернулся в шоу "Перезагрузка" на телеканале ТНТ. Эфир с его участием пройдет уже сегодня, 18 июля.

Визажист родился в Уфе. Именно в башкирской столице он начал развивать свою карьеру. На сегодняшний день Сердар Камбаров является самым известным визажистом российского шоу-бизнеса - в Инстаграме насчитывается почти 2 млн подписчиков. Его клиентками являются российские звезды, включая Светлану Бондарчук, Ксению Бородину и Ксению Собчак.