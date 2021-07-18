В Уфе иномарка влетела в дерево: водителя зажало

Вчера, 17 июля, в Уфе произошло ДТП - водитель автомобиля Skoda Octavia на полном ходу въехал в дерево.

Фото №1 - В Уфе иномарка влетела в дерево: водителя зажало

В пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС рассказали, что авария произошла по дороге в СНТ "Ягодка" Демского района Уфы. За рулем иномарки находился 41-летний мужчина. Спасателям пришлось деблокировать его из искореженного салона легковушки.

Мужчине потребовалась медицинская помощь. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

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