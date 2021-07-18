Близкие 22-летнего парня из Уфы рассказали, как он пропал из виду, переплывая реку

16 июля спасатели уфимского УГЗ объявили поиски 22-летнего парня, который купался в районе Каменной переправы и пропал. Близкие молодого человека рассказали подробности его пропажи.
С его слов, вещи Тимура так и остались лежать на берегу. Их забрали члены семьи утром 16 июля.
Тимур жил в Советском районе Уфы и периодически ходил на это место, чтобы искупаться. Ранее спасатели отмечали, что поиски парня осложняются тем, что очевидцы не могут указать приблизительный сектор, в котором пропал молодой человек.
Приметы: рост около 170-175 см, темно-русые волосы, глаза карие. Особые приметы: имеется шрам возле левого глаза, хромает на правую ногу. Обладающих какой-либо информацией просят позвонить по телефону 112.