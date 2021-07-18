Близкие 22-летнего парня из Уфы рассказали, как он пропал из виду, переплывая реку

Он пошел купаться с друзьями, в районе Каменной переправы они там просто отдыхали. По данным, которые удалось собрать, брат переплыл реку, собрался плыть обратно, но пропал из виду. Люди, которые были неподалёку, сообщили, что он пропал из виду на обратном пути, когда снова переплывал реку, обратно, на берег к друзьям. Этих людей, к сожалению, найти не удалось, поэтому, насколько данная информация правдива, сказать не могу.

брат Тимура