Близкие 22-летнего парня из Уфы рассказали, как он пропал из виду, переплывая реку

16 июля спасатели уфимского УГЗ объявили поиски 22-летнего парня, который купался в районе Каменной переправы и пропал. Близкие молодого человека рассказали подробности его пропажи.

Фото №1 - Близкие 22-летнего парня из Уфы рассказали, как он пропал из виду, переплывая реку

Он пошел купаться с друзьями, в районе Каменной переправы они там просто отдыхали. По данным, которые удалось собрать, брат переплыл реку, собрался плыть обратно, но пропал из виду. Люди, которые были неподалёку, сообщили, что он пропал из виду на обратном пути, когда снова переплывал реку, обратно, на берег к друзьям. Этих людей, к сожалению, найти не удалось, поэтому, насколько данная информация правдива, сказать не могу.

брат Тимура

С его слов, вещи Тимура так и остались лежать на берегу. Их забрали члены семьи утром 16 июля.

Может кто-то живет в садах рядом с Каменной переправой, может кто-то видел в городе, важна любая информация.

брат Тимура

Тимур жил в Советском районе Уфы и периодически ходил на это место, чтобы искупаться. Ранее спасатели отмечали, что поиски парня осложняются тем, что очевидцы не могут указать приблизительный сектор, в котором пропал молодой человек.

Приметы: рост около 170-175 см, темно-русые волосы, глаза карие. Особые приметы: имеется шрам возле левого глаза, хромает на правую ногу. Обладающих какой-либо информацией просят позвонить по телефону 112.

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