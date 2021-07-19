В Уфе на конном турнире наездница упала с лошади, а потом стала невестой

В Башкирии прошёл пятый этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Внимание зрителей привлекли не только захватывающие скачки, но и удивительный случай.

Двое участников – парень и девушка – показывали своё выступление, во время которого молодой человек должен был обнять наездницу и поцеловать. К сожалению, девушка не удержалась в седле и упала. Она получила травмы и очень напугала зрителей.