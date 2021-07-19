В Башкирии пьяный водитель «Ауди» насмерть сбил пенсионера

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, инцидент произошёл на 1 км автодороги Октябрьское-Максимовка. 47-летний мужчина за рулём «Ауди А4» совершил наезд на 66-летнего пенсионера, который передвигался на велосипеде.

Сельчанин получил серьёзные травмы и скончался на месте ДТП. Выяснилось, что водитель иномарки был за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшей трагедии предстоит установить.