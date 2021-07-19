В России может вырасти цена на хлеб

Производители хлеба и хлебобулочных изделий сообщили о возможном росте цен на продукцию в августе. По их словам, цены могут вырасти на 7-12%.

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Однако Минсельхоз России заверил, что хлеб не подорожает. Слова представителей министерства передает ТАСС. Цены производителей хлебобулочных изделий стабильны.

Так, отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, из ржано-пшеничной муки – на 5,9%. Однако эти цифры сопоставимы с уровнем инфляции. При этом стоимость сырья для производства хлеба снизилась. Также в отношении производителей хлебобулочной продукции действуют меры государственной поддержки, что позволит сдержать цены на хлеб.

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