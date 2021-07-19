В Башкирии за сутки утонули ещё пять человек

В Башкирии продолжают фиксировать смертельные случаи на воде. Так, с начала 2021 года из воды извлечено уже 112 человек, среди которых 13 – дети.

При чём за последние сутки зафиксировано 5 смертельных случаев на водоёмах Башкирии. В Альшеевском районе в селе Ташлы скончался 75-летний пенсионер. Его тело нашла полиция.

Также смертельный случай произошёл на озере Ик-куль в Октябрьском. Там утонул 42-летний мужчина. Также тело неизвестного было обнаружено в Уфе на озере Кашкадан.