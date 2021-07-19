В Уфе за сутки два водителя устроили серьёзные аварии

17 июля в Уфе зарегистрировано две серьёзные аварии. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

Так, около двух часов дня напротив дома №11 по улице Цветы Башкирии в кювет съехал 53-летний водитель за рулём грузовика. Он двигался задним ходом и не справился с управлением. Водителю потребовалась помощь врачей. Медицинское освидетельствование показало наличие следов алкоголя в крови пострадавшего.

Фото №1 - В Уфе за сутки два водителя устроили серьёзные аварии

Почти в это же время авария произошла на пути к Дёмскому шоссе. Там 41-летний мужчина на «Шкода Октавиа» не справился с управлением и влетел в дерево. С многочисленными травмами водитель был госпитализирован.

Фото №2 - В Уфе за сутки два водителя устроили серьёзные аварии

Фото: ГИБДД Уфы. 

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