В Уфе за сутки два водителя устроили серьёзные аварии

Так, около двух часов дня напротив дома №11 по улице Цветы Башкирии в кювет съехал 53-летний водитель за рулём грузовика. Он двигался задним ходом и не справился с управлением. Водителю потребовалась помощь врачей. Медицинское освидетельствование показало наличие следов алкоголя в крови пострадавшего.

Почти в это же время авария произошла на пути к Дёмскому шоссе. Там 41-летний мужчина на «Шкода Октавиа» не справился с управлением и влетел в дерево. С многочисленными травмами водитель был госпитализирован.