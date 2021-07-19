Жительница Башкирии в пьяном угаре ударила ножом мужа

Очередная семейная ссора в Башкирии закончилась поножовщиной. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Накануне, 18 июля, в больницу Салавата доставили 43-летнего местного жителя с ножевым ранением. Он был сильно пьян, поэтому объяснить, кто его ранил, не смог. Следователи выяснили, что мужчина повздорил со своей 40-летней женой, которая во время алкогольного застолья воткнула нож в спину мужа.