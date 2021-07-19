В Уфе женщина нашла своего окровавленного сына в кустах

Как выяснило следствие, уфимец познакомился с 45-летниму мужчиной без определённого места жительства. Он приехал из Ижевска с подругой. Новые знакомые решили отметить встречу алкоголем, но во время застолья уфимец повздорил с подругой знакомого. За это мужчина напал на собутыльника с ножом и ударил его в грудь.