В Уфе женщина нашла своего окровавленного сына в кустах

В больницу Уфы доставили 37-летнего мужчину. У него диагностировали серьёзное ножевое ранение.
Как выяснило следствие, уфимец познакомился с 45-летниму мужчиной без определённого места жительства. Он приехал из Ижевска с подругой. Новые знакомые решили отметить встречу алкоголем, но во время застолья уфимец повздорил с подругой знакомого. За это мужчина напал на собутыльника с ножом и ударил его в грудь.
Уфимец попытался дойти до дома, но по пути упал в кусты. Ему удалось дозвониться 59-летней матери, которая и нашла раненого сына. Она вызвала полицию и скорую помощь. Было возбуждено уголовное дело, а подозреваемого задержали.