Курбан-байрам в Уфе: где расположатся площадки для жертвоприношения

Завтра, 20 июля, мусульмане отметят один из главных исламских праздников – Курбан-байрам. Для проведения обряда жертвоприношения в Уфе выделены две специальные площадки – перед торговым центром «Караван» рядом с поселком Зинино и на Северном автовокзале в Орджоникидзевском районе столицы.

Отметим, что обряды должны проводить согласно всем канонам ислама, также на площадках будет работать ветеринарная служба, чтобы на данные территории не попали больные жертвенные животные. Меры безопасности просят соблюдать и гостей праздника: надевать маски, на входе организуют термометрию.