В Уфе активисты «Народного контроля» проверили цены на овощи

Активисты «Народного контроля» прошлись по магазинам и проверили ценники на продукты из борщевого набора. Ценовая политика возмущает не только покупателей, но и общественников.
Так, стоимость моркови на полках супермаркетов начинается от 89 рублей, а вот за мытую придется раскошелиться на 119 рублей. По примерным подсчетам, самые простые овощи: морковь, свёкла, картошка – в некоторых торговых точках стоят в три раза дороже, чем, к примеру, импортные бананы. Цены, со слов руководства магазинов, меняются ежедневно.
Также на полках нашли продукцию, не пригодную к употреблению – отсыревшую и загнивающую. Такие товары не должны быть в поле зрения покупателей, их снимают с продажи.
В годовом выражении стоимость овощной продукции в Башкортостане выросла почти на 16 процентов. Центробанк сообщает, что цены на продукты питания в начале лета росли быстрее из-за скудеющих запасов овощей урожая прошлого года и роста издержек производства. Инфляция в Башкортостане ускоряется ежегодно, но некоторые потребители не желают с этим мириться.