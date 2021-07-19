В Уфе активисты «Народного контроля» проверили цены на овощи

Активисты «Народного контроля» прошлись по магазинам и проверили ценники на продукты из борщевого набора. Ценовая политика возмущает не только покупателей, но и общественников.

Так, стоимость моркови на полках супермаркетов начинается от 89 рублей, а вот за мытую придется раскошелиться на 119 рублей. По примерным подсчетам, самые простые овощи: морковь, свёкла, картошка – в некоторых торговых точках стоят в три раза дороже, чем, к примеру, импортные бананы. Цены, со слов руководства магазинов, меняются ежедневно.

Также на полках нашли продукцию, не пригодную к употреблению – отсыревшую и загнивающую. Такие товары не должны быть в поле зрения покупателей, их снимают с продажи.

Здесь есть повод задуматься и нашим сельхозпроизводителям, потому что морковь, свекла и картошка растут у нас. С другой стороны, пандемия, многое зависит от мировой экономики. Тем не менее, борщевой набор должен быть доступным. Гульнур Кульсарина, руководитель республиканского отделения федерального проекта «Народный контроль», депутат Госсобрания Республики Башкортостан