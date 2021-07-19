В Башкирии прошел первый в 2021 году День поля

Первый в этом году День поля прошел в Калтасинском районе. Семинар-совещание по выстраиванию стратегии уборки нового урожая состоялся на базе крупнейшего сельхозпредприятия «Победа».

Эксперимент прошел успешно, по словам кандидата сельскохозяйственных наук Флорида Давлетшина, урожая будет больше – на 3 центнера с гектара, но только уже в следующем году. Минеральное удобрение «Изагри» использовали впервые, результат порадовал аграриев.

Своими экспериментами в этом году аграрии со всей республики поделились на Дне поля. В этот раз первый семинар-совещание прошел в Калтасинском районе. Сегодня просмотрено более 1000 сортов растений, некоторые из них для республики новые. Все выращенные в этом году культуры отправятся на проверку в центр оценки зерна. Для аграриев эта услуга будет бесплатной.

Этот год был засушливым, урожай ожидается не очень высокий – от 10 до 18 центнеров с гектара. На сегодняшний день на полях все еще идет уборка.