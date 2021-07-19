В Башкирии ослепший из-за молнии имам строит мечеть

Лет 20 ходил по больницам, почти ничего не помогало. Тетя сказала, попробуй в мечеть сходить. Я пошел первый раз в мечеть в 48 лет. Для себя обрел в первую очередь здоровье: раньше даже на ногах стоять не мог, говорить не мог, глотать – были ожоги сильные. Теперь могу. Оказалось, в Казани есть медресе, где обучают инвалидов. Стал имамом, начали тут строить мечеть. Но сказали, имам должен быть с высшим образованием.

Равиль Хабибуллин, имам-хатыб