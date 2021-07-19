В Башкирии ослепший из-за молнии имам строит мечеть

Незрячий имам строит мечеть и просит помощи. В селе Старые Санны Благоварского района возводят храм. Фундамент начали закладывать весной, в месяц Рамадан, когда получили разрешение на строительство. Сейчас уже готовы стены. Место для имама-хатыба Равиля Хабибуллина оказалось судьбоносным.

Работе – время, а намаз по расписанию. Верующие молятся под открытым небом, прямо на территории стройки. Здесь возводят будущую мечеть. Место для храма выбрали на въезде в село, чтобы прийти сюда могли и местные, и жители соседних деревень, и проезжающие мимо – здесь проходит федеральная трасса М5.

Кроме практичной стороны, есть ещё и символичная. Местный имам-хатыб не видит, зрение он потерял здесь, а позже обрёл веру. Когда мужчине было 20 лет, он попал под сильный дождь, спрятался под деревом, в него ударила молния.

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Лет 20 ходил по больницам, почти ничего не помогало. Тетя сказала, попробуй в мечеть сходить. Я пошел первый раз в мечеть в 48 лет. Для себя обрел в первую очередь здоровье: раньше даже на ногах стоять не мог, говорить не мог, глотать – были ожоги сильные. Теперь могу. Оказалось, в Казани есть медресе, где обучают инвалидов. Стал имамом, начали тут строить мечеть. Но сказали, имам должен быть с высшим образованием.

Равиль Хабибуллин, имам-хатыб

Когда Равиля Хабибуллина назначили уже имамом, он получил высшее образование в Уфе. Сейчас знания вместе со своим помощником передает односельчанам. Открыли воскресную школу. Пока группа небольшая, всего 5 человек, занятия вынуждены проводить в здании сельсовета. Позже планируют уроки проводить в новой мечети.

Храм начали строить в конце апреля. Как раз в месяц Рамадан. Спонсоры – в основном местные жители. Кто-то помогал деньгами, кто-то – материалами. Сейчас как можно скорее необходимо сделать крышу мечети – нужно успеть до периода дождей. Священнослужители надеются на помощь верующих. Сделать пожертвование могут все.

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