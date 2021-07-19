В Башкирии появится первый детский палаточный лагерь с комфортом

Кемпинг для юных спортсменов возводят в Бирске, на месте бывшей базы отдыха «Чайка». Открытие запланировано на следующей неделе. Тем временем в другом лагере – «Лесная сказка» – стартовала уже вторая смена. Продолжают действовать ограничительные меры. Из-за коронавирусных ограничений лагерь заполнен только на 75 процентов. Как подготовились к заезду детей и на каком этапе строительство кемпинга для спортсменов?
Строительство палаточного лагеря в Бирске уже в самом разгаре. Буквально за месяц рабочие возвели палатки и уже достраивают летнюю кухню. Вскоре здесь установят освещение и организуют удобства на спуске к озеру. Уютные домики рассчитаны на небольшое число отдыхающих – до четырех человек. Внутри есть окошки, закрытые сеткой, удобные кровати, стол и стулья. Такие жилища представляют собой нечто среднее между туристической палаткой и комфортабельным отелем. К вопросам безопасности здесь подходят со всей серьезностью.
Палаточный лагерь возводят для юных спортсменов. Здесь планируют проводить подготовку к сборам. Большая территория и близость к воде позволят детям проводить тренировки на свежем воздухе и с необходимыми удобствами.
Вперёд и с песней эти малыши врываются в лагерную жизнь. Всю ночь дети вместе с вожатыми «Лесной сказки» рисовали флаги, готовили свой девиз и песню. И каждый старался сделать свой отряд самым уникальным и мощным, чтобы этот заезд запомнился надолго, как и все прошлые.
Снова и снова в этот лагерь возвращаются не только дети, но и вожатые. Тимур Каюмов, можно сказать, вырос в этом месте. Впервые в «Лесную сказку» ещё ребёнком Тимура привезли родители, а после он уже и сам не смог жить без этого лагеря, признаётся парень. Теперь каждый год работает здесь вожатым.
Останавливаться на достигнутом местная администрация не собирается. В планах сделать в лагерь круглогодичным.
В этом году в Башкортостане действует федеральная и региональная программа детского туристического кешбэка. В семейный бюджет родители могут вернуть до 80% от стоимости путёвки. К тому же пандемия дала возможность летним базам отдыха качественнее подготовиться к приёму малышей.