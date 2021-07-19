В Башкирии появится первый детский палаточный лагерь с комфортом

Кемпинг для юных спортсменов возводят в Бирске, на месте бывшей базы отдыха «Чайка». Открытие запланировано на следующей неделе. Тем временем в другом лагере – «Лесная сказка» – стартовала уже вторая смена. Продолжают действовать ограничительные меры. Из-за коронавирусных ограничений лагерь заполнен только на 75 процентов. Как подготовились к заезду детей и на каком этапе строительство кемпинга для спортсменов?

Строительство палаточного лагеря в Бирске уже в самом разгаре. Буквально за месяц рабочие возвели палатки и уже достраивают летнюю кухню. Вскоре здесь установят освещение и организуют удобства на спуске к озеру. Уютные домики рассчитаны на небольшое число отдыхающих – до четырех человек. Внутри есть окошки, закрытые сеткой, удобные кровати, стол и стулья. Такие жилища представляют собой нечто среднее между туристической палаткой и комфортабельным отелем. К вопросам безопасности здесь подходят со всей серьезностью.

Палатки полностью обработаны. По требованиям пожарной безопасности, там нет света, электричества, ни огня. Все это находится за палаточной территорией на большом расстоянии.

Юлия Макаричева, заместитель директора по инновационной деятельности центра туризма и экологии «Вояж» г. Бирск
Фото №1 - В Башкирии появится первый детский палаточный лагерь с комфортом

Палаточный лагерь возводят для юных спортсменов. Здесь планируют проводить подготовку к сборам. Большая территория и близость к воде позволят детям проводить тренировки на свежем воздухе и с необходимыми удобствами.

Вперёд и с песней эти малыши врываются в лагерную жизнь. Всю ночь дети вместе с вожатыми «Лесной сказки» рисовали флаги, готовили свой девиз и песню. И каждый старался сделать свой отряд самым уникальным и мощным, чтобы этот заезд запомнился надолго, как и все прошлые.

Снова и снова в этот лагерь возвращаются не только дети, но и вожатые. Тимур Каюмов, можно сказать, вырос в этом месте. Впервые в «Лесную сказку» ещё ребёнком Тимура привезли родители, а после он уже и сам не смог жить без этого лагеря, признаётся парень. Теперь каждый год работает здесь вожатым.

Останавливаться на достигнутом местная администрация не собирается. В планах сделать в лагерь круглогодичным.

В этом году в Башкортостане действует федеральная и региональная программа детского туристического кешбэка. В семейный бюджет родители могут вернуть до 80% от стоимости путёвки. К тому же пандемия дала возможность летним базам отдыха качественнее подготовиться к приёму малышей.

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