В Башкирии появится первый детский палаточный лагерь с комфортом

Палатки полностью обработаны. По требованиям пожарной безопасности, там нет света, электричества, ни огня. Все это находится за палаточной территорией на большом расстоянии.

Юлия Макаричева, заместитель директора по инновационной деятельности центра туризма и экологии «Вояж» г. Бирск