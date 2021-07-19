Поисковики Башкирии отправились в экспедицию на новых внедорожниках

Доехать до подножья горы Эльбрус, где проводится военно-исторический фестиваль, поисковики республики смогут на новых внедорожниках. Ключи от автомобилей повышенной проходимости им вручили за пару часов до выезда в экспедицию.
Новенький УАЗ и полноприводный «Соболь» блестят под летним солнцем. Сегодня они пополнили автопарк поискового движения республики, заменив десятилетнюю буханку. Машины были необходимы. Порой до базового лагеря отряд пешком добирается десятки километров по пересеченной местности.
Автомобили приобретены на средства Фонда президентских грантов для реализации уникального проекта – поиск погибших солдат на высотах более 4000 метров на уровнем моря. Фестиваль «Заоблачный фронт» на Эльбрусе проводится с 2017 года. Экспедиция продлится до конца августа, после чего башкирские поисковики переедут на Донбасс.
Для Ярослава Волкова это уже восьмая экспедиция. Парню всего 16 лет, но к тяготам полевой жизни он уже привык. Говорит, многие его сверстники в годы Великой Отечественной войны уходили на фронт. Вернуться было суждено не всем. Его долг – помочь им в этом.
Полноприводный «Соболь» осталось поставить на учет и забрендировать, после чего он догонит основную группу. Ну а первый экипаж уже отправился в Кабардино-Балкарию.
Простаивать на базе внедорожники не будут: прямо с парковки автосалона новенькие автомобили с поисковиками отправляются в очередную экспедицию. На самой высокой точке Европы, горе Эльбрус, они продолжат поиски останков погибших фронтовиков.