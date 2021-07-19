Поисковики Башкирии отправились в экспедицию на новых внедорожниках

Доехать до подножья горы Эльбрус, где проводится военно-исторический фестиваль, поисковики республики смогут на новых внедорожниках. Ключи от автомобилей повышенной проходимости им вручили за пару часов до выезда в экспедицию.

Новенький УАЗ и полноприводный «Соболь» блестят под летним солнцем. Сегодня они пополнили автопарк поискового движения республики, заменив десятилетнюю буханку. Машины были необходимы. Порой до базового лагеря отряд пешком добирается десятки километров по пересеченной местности.

Благодаря этим машинам у нас теперь уменьшится время на заброску и, соответственно, увеличится время на проведение самих поисковых работ. И теперь мы можем перевозить больше оборудования, которое используем на местах боев. Одних только металлоискателей мы берем с собой 4 разных вида. Владимир Волков, председатель совета регионального отделения Поискового движения России

Автомобили приобретены на средства Фонда президентских грантов для реализации уникального проекта – поиск погибших солдат на высотах более 4000 метров на уровнем моря. Фестиваль «Заоблачный фронт» на Эльбрусе проводится с 2017 года. Экспедиция продлится до конца августа, после чего башкирские поисковики переедут на Донбасс.

Осенью на этих машинах экспедиция отправится в Луганск на место последнего боя нашего легендарного комдива 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова. Поисковики попытаются установить все моменты последнего боя комдива. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Для Ярослава Волкова это уже восьмая экспедиция. Парню всего 16 лет, но к тяготам полевой жизни он уже привык. Говорит, многие его сверстники в годы Великой Отечественной войны уходили на фронт. Вернуться было суждено не всем. Его долг – помочь им в этом.

Это непередаваемое ощущение, когда ты находишь и передаёшь останки бойцов их родственникам для захоронения на Родине. Ярослав Волков, член поискового отряда «Высота»

Полноприводный «Соболь» осталось поставить на учет и забрендировать, после чего он догонит основную группу. Ну а первый экипаж уже отправился в Кабардино-Балкарию.