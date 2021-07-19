16 байдаристов и каноистов из Башкирии выступят на Спартакиаде молодежи России

16 башкирских спортсменов выступят на Спартакиаде молодежи России по гребле на байдарках и каноэ. Именно столько лицензий представители республики завоевали по итогам прошлого турнира. Они выйдут на старт во всех соревновательных дисциплинах. Сегодня в Уфе прошли отборочные состязания среди юношей и девушек.

Так выглядит фотофиниш без специальной техники. Это на соревнованиях международного или даже российского уровня учитываются чуть ли не сантиметры и доли секунд. На региональных отборочных стартах условия чуть проще. При этом за результатами здесь следят особенно. Ведь на Спартакиаде молодежи России республику должны представить лучшие. Эти соревнования проводятся не каждый год, как, например, первенства страны, а потому участием в них спортсмены дорожат.

Екатерина Пустовит стала лучшей на дистанции 200 метров на байдарке. Успешно провел свои заезды и один из лидеров мужской сборной республики, победитель первенства мира и Европы Кирилл Барзилов.

А это уже рабочие моменты. Так происходит установка дистанции. Кстати, ее примеряют по GPS-навигатору, чтобы минимизировать погрешность в расстоянии. Как правило, к соревнованиям готовятся за сутки. Кстати, тренируются спортсмены на стадионе «Водник». Спускаются на воду со старой баржи, в которой и хранят байдарки и каноэ. Практически живут здесь, причем зимой и летом.