В Башкирии наградили сотрудников металлургического комбината

Мы понимаем, что БМК – это такое брендовое предприятие не только для самого города Белорецка, но и в целом для нашего региона, потому что продукция предприятия известна далеко за пределами нашей страны. И то, что в такой непростой экономический период предприятию удалось не просто выстоять, но и нарастить показатели – это очень хороший признак.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан