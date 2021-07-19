В Башкирии наградили сотрудников металлургического комбината

Лучшим из лучших – признание и почет. Вице-спикер Государственного собрания Башкортостана Эльвира Аиткулова посетила Белорецк и поздравила работников металлургического комбината с профессиональным праздником – Днем металлурга. Он отмечался в минувшее воскресенье.
Эльвира Аиткулова вручила передовикам награды парламента. Почетной грамотой награждены работники комбината Рафиль Гарипов и Евгений Федоренко. Благодарственных писем удостоены Алексей Мягков, Людмила Ряжева и Василий Елкин. Лучшим сотрудникам предприятия присвоено звание «Заслуженный металлург Республики Башкортостан», вручены почетные грамоты Республики Башкортостан, а также награды отраслевого, муниципального, корпоративного и профсоюзного уровня.