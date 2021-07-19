В Башкирии детский омбудсмен посетила с инспекцией оздоровительный лагерь

Зарегистрированы и на мирпутешествий.рф. На данный момент мы уже реализовали 193 путевки и в 4 смене, наверное, еще 150. Это отклик на эту программу. Люди звонят, спрашивают, мы всех консультируем.

Олеся Родионова, начальник отдела маркетинга ДОЦ «Энергетик»