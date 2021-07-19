В Башкирии детский омбудсмен посетила с инспекцией оздоровительный лагерь

Уполномоченный по правам ребенка в Башкортостане Милана Скоробогатова посетила с инспекцией детский оздоровительный лагерь «Энергетик» в Чишминском районе. Она прибыла за день до заезда подростков, чтобы провести проверку. Детский омбудсмен оценила помещения и комнаты для отдыхающих, также ей представили часть большой развлекательной программы. 

Лагерь к встрече детей готов. Лагерь погружен в тишину, кропотливую работу всех сотрудников, потому что доводятся последние штрихи. Я думаю, что лагерь готов встретить своих 250 детей, которые радостно взорвут эту тишину, и все опять наполнится смехом.

Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии детский омбудсмен посетила с инспекцией оздоровительный лагерь

Детский оздоровительный лагерь вошел в программу туристического детского кешбэка. Напомним, родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Акция будет продолжаться все лето и закончится 15 сентября. Обязательное условие участия – оплата поездки картой «Мир».

Зарегистрированы и на мирпутешествий.рф. На данный момент мы уже реализовали 193 путевки и в 4 смене, наверное, еще 150. Это отклик на эту программу. Люди звонят, спрашивают, мы всех консультируем. 

Олеся Родионова, начальник отдела маркетинга ДОЦ «Энергетик»
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