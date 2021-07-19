В Башкирии детский омбудсмен посетила с инспекцией оздоровительный лагерь

Уполномоченный по правам ребенка в Башкортостане Милана Скоробогатова посетила с инспекцией детский оздоровительный лагерь «Энергетик» в Чишминском районе. Она прибыла за день до заезда подростков, чтобы провести проверку. Детский омбудсмен оценила помещения и комнаты для отдыхающих, также ей представили часть большой развлекательной программы.
Детский оздоровительный лагерь вошел в программу туристического детского кешбэка. Напомним, родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Акция будет продолжаться все лето и закончится 15 сентября. Обязательное условие участия – оплата поездки картой «Мир».