В Уфе в ДТП пострадал годовалый ребенок

Накануне в Уфе произошло серьезное ДТП - столкнулись встречные автомобили Toyota Town Ace и KIA Ceed.
В Госавтоинспекции Уфы рассказали, что ДТП произошло напротив жилого дома №1 по улице Н. Дмитриева. Виновником аварии оказался 59-летний водитель "Тойоты". Выяснилось, что при осуществлении поворота он не уступил дорогу движущейся легковушке.
В ДТП пострадала годовалая пассажирка автомобиля KIA Ceed. Ей потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Уфы.