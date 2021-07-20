В Уфе в ДТП пострадал годовалый ребенок

В Госавтоинспекции Уфы рассказали, что ДТП произошло напротив жилого дома №1 по улице Н. Дмитриева. Виновником аварии оказался 59-летний водитель "Тойоты". Выяснилось, что при осуществлении поворота он не уступил дорогу движущейся легковушке.