В Башкирии ушел из жизни известный видеооператор Ильнур Зиязетдинов

Известный теле- и видеооператор из Башкирии Ильнур Зиязетдинов ушел из жизни на 34 году жизни. Его друг рассказал, что он болел на протяжении долгого времени - у него были проблемы с печенью, он пробыл в коме почти месяц. Ильнур Зиязетдинов пришел в сознание и пошел на поправку, но его жизнь неожиданно оборвалась.
Ильнур Зиязетдинов родился в семье актеров. Все детство он провел на гастролях вместе с родителями. Мужчина окончил операторский курс одного из институтов Санкт-Петербурга.
Много лет Ильнур Зиязетдинов трудился на главном канале республики - «БСТ», детском канале «Тамыр». После вернулся в родной город, где работал старшим оператором в городской телекомпании «Салават». Последним местом работы Ильнура Зиязетдинова стал культурно-досуговый центр «Агидель», где он работал оператором концертов и мероприятий.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Ильнура Зиязетдинова