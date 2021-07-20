В Башкирии ушел из жизни известный видеооператор Ильнур Зиязетдинов

Известный теле- и видеооператор из Башкирии Ильнур Зиязетдинов ушел из жизни на 34 году жизни. Его друг рассказал, что он болел на протяжении долгого времени - у него были проблемы с печенью, он пробыл в коме почти месяц. Ильнур Зиязетдинов пришел в сознание и пошел на поправку, но его жизнь неожиданно оборвалась.

Фото №1 - В Башкирии ушел из жизни известный видеооператор Ильнур Зиязетдинов

Невозможно поверить. Он был светлым и добрым человеком. Совсем недавно говорили с ним по телефону – казалось, все будет хорошо…

Марат Юнусов, друг

Ильнур Зиязетдинов родился в семье актеров. Все детство он провел на гастролях вместе с родителями. Мужчина окончил операторский курс одного из институтов Санкт-Петербурга.

Много лет Ильнур Зиязетдинов трудился на главном канале республики - «БСТ», детском канале «Тамыр». После вернулся в родной город, где работал старшим оператором в городской телекомпании «Салават». Последним местом работы Ильнура Зиязетдинова стал культурно-досуговый центр «Агидель», где он работал оператором концертов и мероприятий.

С его приходом появились интересные и современные сюжеты о жизни коллективов. У него было много планов в работе ДК, которым так и не было суждено исполнится… Весь коллектив скорбит о невосполнимой утрате, - грустят коллеги талантливого видеооператора.

Марат Юнусов, друг

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