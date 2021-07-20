В Башкирии ушел из жизни известный видеооператор Ильнур Зиязетдинов

Известный теле- и видеооператор из Башкирии Ильнур Зиязетдинов ушел из жизни на 34 году жизни. Его друг рассказал, что он болел на протяжении долгого времени - у него были проблемы с печенью, он пробыл в коме почти месяц. Ильнур Зиязетдинов пришел в сознание и пошел на поправку, но его жизнь неожиданно оборвалась.