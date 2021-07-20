Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Курбан-байрамом

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Курбан-байрамом. Руководитель региона подчеркнул, что для мусульман этот великий праздник является нравственной опорой, а также подтверждает их стремление заботиться о нуждающихся и следовать высоким духовным идеалам милосердия и благочестия.

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Курбан-байрамом

Верующие возносят молитвы Всевышнему о сохранении жизни и здоровья своих родных и близких. Многогранная деятельность мусульманской уммы нашей республики помогает духовному просвещению людей, воспитанию молодежи, развитию благотворительности. Религиозные общины проявляют ответственность в борьбе с распространением коронавируса, поддерживают семьи, пострадавшие от опасной инфекции.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Радий Хабиров отметил, что Башкирия отличается стремлением к добрососедству, соблюдением семейных устоев, почитанием старших и верностью духовным традициям. В созидательном труде на благо Отечества выражается единство народов Башкортостана.

Пусть Курбан-байрам дарует всем нам спокойствие, придаст сил и вдохновит на новые достижения! Желаю вам доброго здоровья, счастья и процветания!

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: glavarb.ru.

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