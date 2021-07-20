Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Курбан-байрамом

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Курбан-байрамом. Руководитель региона подчеркнул, что для мусульман этот великий праздник является нравственной опорой, а также подтверждает их стремление заботиться о нуждающихся и следовать высоким духовным идеалам милосердия и благочестия.
Радий Хабиров отметил, что Башкирия отличается стремлением к добрососедству, соблюдением семейных устоев, почитанием старших и верностью духовным традициям. В созидательном труде на благо Отечества выражается единство народов Башкортостана.
Фото: glavarb.ru.