В Башкирии пьяный водитель «Нивы» столкнулся с мопедом: один подросток погиб и один пострадал

Вчера, 19 июля, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - автомобиль Lada Niva столкнулся с мопедом.
В республиканской Госавтоинспекции рассказали, что авария произошла около деревни Талалаевка. Мопедом управлял 13-летний школьник, а за рулем "Нивы" находился 33-летний мужчина.
В результате столкновения 13-летний водитель мопеда скончался от полученных травм, его 14-летнего пассажира доставили в больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Башкирии.