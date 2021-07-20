В Башкирии пьяный водитель «Нивы» столкнулся с мопедом: один подросток погиб и один пострадал

Стоит отметить, что мопед был приобретён месяц назад родителями погибшего семиклассника. Кроме того, с мальчиком и его родителями месяц назад была проведена профилактическая беседа в школе о необходимости соблюдения ПДД. Также известно, что водитель "Нивы" в 2015 году был лишён водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз он отказался проходить медицинское освидетельствование.

пресс-служба ГИБДД Башкирии