В Башкирии пьяный водитель «Нивы» столкнулся с мопедом: один подросток погиб и один пострадал

Вчера, 19 июля, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - автомобиль Lada Niva столкнулся с мопедом.

Фото №1 - В Башкирии пьяный водитель «Нивы» столкнулся с мопедом: один подросток погиб и один пострадал

В республиканской Госавтоинспекции рассказали, что авария произошла около деревни Талалаевка. Мопедом управлял 13-летний школьник, а за рулем "Нивы" находился 33-летний мужчина.

В результате столкновения 13-летний водитель мопеда скончался от полученных травм, его 14-летнего пассажира доставили в больницу.

Стоит отметить, что мопед был приобретён месяц назад родителями погибшего семиклассника. Кроме того, с мальчиком и его родителями месяц назад была проведена профилактическая беседа в школе о необходимости соблюдения ПДД. Также известно, что водитель "Нивы" в 2015 году был лишён водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз он отказался проходить медицинское освидетельствование.

пресс-служба ГИБДД Башкирии

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД Башкирии.

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