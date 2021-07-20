В Уфе директор компании «кинул» рабочих на 325 тысяч рублей

Сотрудники одного из уфимских предприятий остались без зарплаты. Они обратились с жалобой в правоохранительные органы.
В пресс-службе регионального СУ СКР рассказали, что директор компании не платил зарплату рабочим с сентября по декабрь прошлого года. Без заработной платы остались 8 человек. Сумма задолженности составила около 325 тысяч рублей.
При этом, за указанный период у предприятия имелись денежные средства, достаточные для погашения имеющейся задолженности, которые, по указанию директора, были направлены, в нарушение установленной законом очередности, на иные нужды организации, не связанные с выплатой заработной платы. В рамках предварительного расследования принят комплекс мер к возмещению причиненного ущерба, в результате которых образовавшаяся задолженность перед всеми работниками погашена в полном объеме.пресс-служба СУ СКР по РБ
Свою вину директор фирмы признал. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.