В Уфе директор компании «кинул» рабочих на 325 тысяч рублей

При этом, за указанный период у предприятия имелись денежные средства, достаточные для погашения имеющейся задолженности, которые, по указанию директора, были направлены, в нарушение установленной законом очередности, на иные нужды организации, не связанные с выплатой заработной платы. В рамках предварительного расследования принят комплекс мер к возмещению причиненного ущерба, в результате которых образовавшаяся задолженность перед всеми работниками погашена в полном объеме.

пресс-служба СУ СКР по РБ