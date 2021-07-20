В Башкирии коронавирус за сутки подтвердили у 250 человек

В Башкирии статистика заражений коронавирусом по-прежнему идет ввысь. За последние сутки в республике было зарегистрировано 250 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперативного штаба, в Башкирии общее число всех выявленных фактов заболевания на 20 июля составляет 45 471 случаев.

Выписано по выздоровлению за период пандемии 41 948 человек, в том числе 202 – за сутки. Также за последние сутки число летальных исходов от коронавируса увеличилось на 6 и составило 700 фактов.