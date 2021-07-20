В Башкирии после зноя резко похолодает

В Башкирии после знойных дней ближе к выходным резко похолодает. В отдельных районах температура воздуха с 33 градусов тепла упадет до 21.

В Гидрометцентре России предоставили данные на ближайшие дни. Согласно прогнозу, в республике до пятницы сохранится очень жаркая погода. Температура воздуха может достигать 35 градусов.