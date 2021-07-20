В Уфе найдено тело пропавшего молодого человека

В Уфе утром 20 июля было обнаружено мертвое тело молодого человека, который несколько дней числился как пропавший. В городском Управлении гражданской защиты сообщили подробности трагедии.

Тело молодого мужчины 1999 года рождения было найдено на поверхности реки Белой возле железнодорожного моста. Поиски как на воде, так на дне двух рек, Уфимки и Белой, продолжались с 15 июля.