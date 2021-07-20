В Башкирии приостановили работу ларька с шаурмой из-за нарушения санитарных норм

В Башкирии приставы приостановили работу ларька с шаурмой и пиццей из-за серьезных санитарно-эпидемиологических требований. Их выявили во время проверки сотрудники Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы УФССП Башкирии, в Салавате заведение общепита нарушило ряд требований. Во время проверки выяснилось, что здание не оборудовано туалетом, оснащенным вешалками для рабочей одежды перед входом. Также здесь не оказалось умывальников и устройств для мытья рук. Никаким образом не был организован производственный контроль.