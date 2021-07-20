В Башкирии авто въехало в бетонное ограждение, есть погибшая

В Башкирии поздней ночью дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь молодой девушки. Она в этот момент находилась в автомобиле с двумя несовершеннолетними юношами, один из которых управлял транспортом.

Фото №1 - В Башкирии авто въехало в бетонное ограждение, есть погибшая

В ГИБДД Башкирии рассказали, что в Белорецком районе на мосту через Тирлянку в селе Терлянский автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 17-летнего местного жителя въехал в бетонное ограждение моста. На месте скончалась 21-летняя девушка, а водитель и еще один 17-летний юноша, пассажир авто, были доставлены в больницу.

Известно, что несовершеннолетний прав водительских не имел. Кроме того, в марте текущего года он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством. Начато разбирательство.

Пресс-служба ГИБДД по РБ

Фото: скриншот видео
Видео: ГИБДД по РБ

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