В Башкирии авто въехало в бетонное ограждение, есть погибшая

В Башкирии поздней ночью дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь молодой девушки. Она в этот момент находилась в автомобиле с двумя несовершеннолетними юношами, один из которых управлял транспортом.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что в Белорецком районе на мосту через Тирлянку в селе Терлянский автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 17-летнего местного жителя въехал в бетонное ограждение моста. На месте скончалась 21-летняя девушка, а водитель и еще один 17-летний юноша, пассажир авто, были доставлены в больницу.