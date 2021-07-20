В Уфе возле многоэтажного дома нашли тело мужчины

В Уфе 20 июля возле многоэтажного жилого дома на ул. Черниковской прохожие заметили тело мужчины. На вид, по словам очевидцев, погибшему приблизительно 30 лет.

Также очевидцы, сообщает «КП-Уфа», отмечают, что на теле была одежда, но что именно произошло, почему мужчина оказался под окнами многоквартирного дома, пока неизвестно.

В издании рассказали, что в Следственном комитете информацию о происшествии подтвердили. Сейчас следователи проводят проверку, завершен осмотр места происшествия, будет также проводиться судебно-медицинская экспертиза. Предварительно установлено, что признаков криминального характера нет.