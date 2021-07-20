В Уфе директор управляющей компании будет осужден за сокрытие крупной суммы

По информации Следственного комитет Башкирии, с марта 2018 года по май 2019 года директор управляющей компании организовал отправку писем контрагенту АО «УЖХ Демского района ГО г. Уфа», имеющего дебиторскую задолженность перед УК, с просьбой перечислять деньги за оказанные ранее услуги на счета других организаций. Эти организации состояли с УК в договорных отношениях. При этом обвиняемый знал, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом.