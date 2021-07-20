В Башкирии мужчина вымогал деньги у подростка, угрожая заявлением о краже

В Башкирии мужчина, вымогавший деньги у подростка, будет отвечать за преступление перед судом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

В пресс-службе МВД по Уфе рассказали, что 34-летний местный житель летом прошлого года заметил возле гаражей в микрорайоне Затон подростка. Обвиняемый начал кричать, что сообщит правоохранителям о том, что подросток якобы намеревался совершить кражу. А за молчание мужчина потребовал 2 000 рублей.