В Башкирии мужчина вымогал деньги у подростка, угрожая заявлением о краже

В Башкирии мужчина, вымогавший деньги у подростка, будет отвечать за преступление перед судом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
В пресс-службе МВД по Уфе рассказали, что 34-летний местный житель летом прошлого года заметил возле гаражей в микрорайоне Затон подростка. Обвиняемый начал кричать, что сообщит правоохранителям о том, что подросток якобы намеревался совершить кражу. А за молчание мужчина потребовал 2 000 рублей.
После озвученного требования обвиняемый заставил подростка позвонить друзьям, чтобы те принесли деньги. Но звонки не помогли потерпевшему, и он позвонил матери, рассказав о произошедшем. Женщина обратилась в полицию, мужчину задержали. В МВД по Уфе отметили, что мужчина уже был судим ранее.