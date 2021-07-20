Без угощений и в масках: как отпраздновали Курбан-байрам в Уфе

Второй год подряд Курбан-байрам проходит без угощений и в масках в условиях пандемии. Сегодня во всех мечетях состоялись богослужения, а после – обряд жертвоприношения. Наибольшее число верующих собрала мечеть «Ляля-Тюльпан».
Молитвенные коврики, тюбетейки, платки и маски. Второй год подряд из-за пандемии коронавируса без последнего атрибута вход на территорию мечети невозможен. В молельный зал пускают не более 100 человек, остальных же размещают во дворе «Ляля-Тюльпан».
С самого утра молельный зал заполнен, во дворе мечети разместились пара сотен верующих. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин провёл праздничную проповедь в «Ляля-Тюльпан».
Пока Мекка закрыта для посещения иностранцев на неопределенный срок из-за опасений распространения коронавируса. Талгат Таджуддин заверил, что хадж необязательно повторять каждый год, достаточно совершить паломничество раз в жизни и совершать добро, это и будет хаджем для каждого верующего мусульманина.
Во дворе и в мечети присутствовали не только жители республики. На проповедь к верховному муфтию России приезжают из других регионов и стран.
До пандемии было принято массовое приготовление и угощение прихожан пловом. Людей кормили после намаза, ведь перед молитвой есть не принято.
Один из важнейших ритуалов Курбан-байрама – жертвоприношение. Перед забоем произносится молитва. Главное в обряде – жертвенная кровь, ведь, по словам пророка, пролитая кровь очищает души. Для этого в Уфе организовано две площадки: в поселке Зинино и на территории бывшего Северного автовокзала.
Верующие мусульмане закалывают животное не ради мяса, а как подношение Всевышнему. Люди оставляют себе лишь часть барана, одну отдают родным и близким, а другой кормят бедных. Продавать жертвенных животных, согласно традициям, нельзя. Заклание обязательно проводится с соблюдением противоэпидемических мер и ветеринарным контролем.
А чтобы все каноны ислама соблюдались, процесс убоя контролируют представители Духовного управления мусульман Башкортостана. Курбан-байрам отмечается на 10-й день мусульманского месяца Зуль-хиджа, то есть «месяца совершения хаджа». Жертвоприношения можно проводить 20, 21, 22 и до заката 23 июля.