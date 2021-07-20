Без угощений и в масках: как отпраздновали Курбан-байрам в Уфе

Второй год подряд Курбан-байрам проходит без угощений и в масках в условиях пандемии. Сегодня во всех мечетях состоялись богослужения, а после – обряд жертвоприношения. Наибольшее число верующих собрала мечеть «Ляля-Тюльпан».

Молитвенные коврики, тюбетейки, платки и маски. Второй год подряд из-за пандемии коронавируса без последнего атрибута вход на территорию мечети невозможен. В молельный зал пускают не более 100 человек, остальных же размещают во дворе «Ляля-Тюльпан».

Приходят со своими ковриками, но у кого нет, мы подготовили и продаем, чтобы люди читали не на асфальте. Зариф Рискулов, имам-хатиб мечети «Ляля-Тюльпан»

С самого утра молельный зал заполнен, во дворе мечети разместились пара сотен верующих. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин провёл праздничную проповедь в «Ляля-Тюльпан».

Пока Мекка закрыта для посещения иностранцев на неопределенный срок из-за опасений распространения коронавируса. Талгат Таджуддин заверил, что хадж необязательно повторять каждый год, достаточно совершить паломничество раз в жизни и совершать добро, это и будет хаджем для каждого верующего мусульманина.

Не горюем, что в этом году хаджа не случилось – будет дальше. Значит, так натворили мы в этом мире, что Аллах нас маленьким вирусом на место ставит. Талгат Таджуддин, верховный муфтий России

Во дворе и в мечети присутствовали не только жители республики. На проповедь к верховному муфтию России приезжают из других регионов и стран.

До пандемии было принято массовое приготовление и угощение прихожан пловом. Людей кормили после намаза, ведь перед молитвой есть не принято.

Один из важнейших ритуалов Курбан-байрама – жертвоприношение. Перед забоем произносится молитва. Главное в обряде – жертвенная кровь, ведь, по словам пророка, пролитая кровь очищает души. Для этого в Уфе организовано две площадки: в поселке Зинино и на территории бывшего Северного автовокзала.

Верующие мусульмане закалывают животное не ради мяса, а как подношение Всевышнему. Люди оставляют себе лишь часть барана, одну отдают родным и близким, а другой кормят бедных. Продавать жертвенных животных, согласно традициям, нельзя. Заклание обязательно проводится с соблюдением противоэпидемических мер и ветеринарным контролем.

Ощупываем внутренние органы, осматриваем на наличие заболеваний, глистов. Ольга Николаева, ветеринарный врач Уфимской городской ветеринарной станции Республики Башкортостан

Все привезенные животные пробиркованы, это удобно и безопасно. Биологические отходы утилизируются. Азат Зиганшин, начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан