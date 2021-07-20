В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка в ДТП с «Нивой»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту автомобильной аварии, где погиб 13-летний подросток. Юноша вместе со своим другом катались на мопеде по проселочной дороге в Стерлитамакском районе. Но в один момент заезд прервал автомобиль «Нива».

Никаких внятных объяснений, почему этот полуголый мужчина отказался пройти тест на алкоголь сотрудники ГИБДД так и не получили. Впрочем, не исключено, что это была лишь формальность. Но самое страшное, что это водитель той самой «Нивы», под колесами которой погиб 13-летний подросток из Стерлитамакского района республики.

Тогда инспектору с трудом удалось зачитать права водителю. Местные жители требовали немедленного ареста прямо на проселочной дороге. Там, где его автомобиль столкнулся с мопедом, за рулем которого были подростки. Один из них до сих пор находится в больнице.

Впрочем, теперь раскаяние водителя будет учитывать Следственный комитет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», в котором погиб несовершеннолетний.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного, ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), по факту ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ДТП, а также причин и условий ему способствовавших. Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан

Как говорят специалисты, надо учесть еще и тот факт, что у водителя и пассажира мопеда отсутствовал мотошлем. При этом с родителями, которые и купили погибшему семикласснику транспортно средство, не раз говорили о необходимости соблюдения правил ПДД, пренебрегать которыми смертельно опасно.

Самое минимальное для мотоциклиста – шлем. В идеале должны быть перчатки, наколенники, налокотники. Конечно, люди этого не соблюдают и относятся халатно. Николай Красников, президент мотоциклетной федерации Республики Башкортостан