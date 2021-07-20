В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка в ДТП с «Нивой»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту автомобильной аварии, где погиб 13-летний подросток. Юноша вместе со своим другом катались на мопеде по проселочной дороге в Стерлитамакском районе. Но в один момент заезд прервал автомобиль «Нива».
Никаких внятных объяснений, почему этот полуголый мужчина отказался пройти тест на алкоголь сотрудники ГИБДД так и не получили. Впрочем, не исключено, что это была лишь формальность. Но самое страшное, что это водитель той самой «Нивы», под колесами которой погиб 13-летний подросток из Стерлитамакского района республики.
Тогда инспектору с трудом удалось зачитать права водителю. Местные жители требовали немедленного ареста прямо на проселочной дороге. Там, где его автомобиль столкнулся с мопедом, за рулем которого были подростки. Один из них до сих пор находится в больнице.
Впрочем, теперь раскаяние водителя будет учитывать Следственный комитет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», в котором погиб несовершеннолетний.
Как говорят специалисты, надо учесть еще и тот факт, что у водителя и пассажира мопеда отсутствовал мотошлем. При этом с родителями, которые и купили погибшему семикласснику транспортно средство, не раз говорили о необходимости соблюдения правил ПДД, пренебрегать которыми смертельно опасно.
К слову, и водитель «Нивы» в тот злосчастный вечер не должен был садиться за руль. Как выяснилось, прав у него при себе не оказалось. Он был их лишен еще в 2015 году. Кстати, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.