В Башкирии пожилая пара нуждается в помощи после страшного пожара

В 60 лет остались без всего. Супруги Наталья Кривошеина и Геннадий Трофимов из села Охлебинино Иглинского района пережили пожар, но сгорела вся жизнь: дом, постройки, насаждения, хозяйство и даже скотина. Всё, что наживали почти полвека, сравнялось с землёй.

На этом пустом участке меньше месяца назад была без преувеличения вся жизнь. Огонь уничтожил всё, что наживали супруги Наталья и Геннадий вместе почти 50 лет. Официальная причина – преломление света, проще говоря, эффект лупы. В тот день была сильная жара и светило яркое солнце. А ветер по жуткой иронии судьбы дул как раз от очага возгорания в сторону сгоревшего участка.

Мы даже не знаем, от чего сгорели, пожар начался с крыши сарая. Там даже проводки не было. Наталья Кривошеина

Дома Наталья Кривошеина в тот день была вместе с внуком и мужем. Супруг вернулся за полчаса до пожара. Именно он и заметил возгорание, успели спасти себя и ребёнка.

Как в тумане все. Люди подходили, пытались помочь. А чем поможешь? Пожарные работали, молодцы. Просто здесь спасать уже было нечего. Баню отстояли, гараж. Вот и всё, что осталось. Геннадий Трофимов

Сгоревшие обломки дома и всех построек вывезли с участка. А вот урожай продолжают собирать, правда, его тоже придётся отвезти на свалку. Сейчас супруги живут у мамы Натальи Кривошеиной. Очень скромно. Вещи, которые принесли соседи и знакомые, временно хранят в бане, сами спят на веранде.

Нанесли продуктов, вещи. Слезы сами льются. Не дай бог никому такого, чтоб у всех все было хорошо. Наталья Кривошеина

Наталья на пенсии, муж после перенесённого коронавируса ушёл с работы. Помочь можем мы с вами. Возможно – материалами, возможно – деньгами. Супруги надеются на помощь, пока они не понимают, как строить жизнь заново вот так, вдвоём, в 60 лет. Уже даже не с чистого, а с обугленного листа.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

СБЕРБАНК: 4817 7600 9658 0422 (НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА К.)