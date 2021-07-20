Башкирия впервые представила стенд на международном авиасалоне МАКС

Наши на МАКСе. Башкортостан представил собственный стенд на международном авиасалоне, который сегодня открылся в подмосковном Жуковском. Крупнейшая выставка собирает на своей площадке гигантов бизнеса. На авиафоруме проходят презентации новейшей техники: вертолетов, самолётов и истребителей. И башкирские предприятия имеют к ним самое непосредственное отношение.
От такого количества самолётов и вертолетов просто кружится голова. Куда ни глянь – премьерный показ либо новая модификация. Причем без ложной скромности можно сказать, что при создании многих образцов так или иначе были задействованы башкирские разработчики. Вот, например, корабельная версия вертолета Ка-52, известного также как «Аллигатор» – последователя знаменитой «Черной акулы».
Именно под них готовились вертолетоносцы «Мистраль», от которых по политическим соображениям в 2014 отказалась Франция. Спустя несколько лет производители решили возобновить разработку вертолетов, модифицируя их под современные запросы.
А вот этот винтокрылый беспилотник, как говорят разработчики, уникальный в своем классе. Он может двигаться не только под управлением пилота в специальной кабине, но и автоматически нажатием всего одной кнопки. Пока это опытный образец, произведенный в одном из регионов. Для серийного выпуска рассматривается завод в Кумертау.
Международный авиасалон проводится раз в два года. Это одна из крупнейших авиавыставок в мире, которую каждый раз посещают около 140 тысяч специалистов и не менее полумиллиона зрителей. Предприятия Башкортостана принимают в ней участие регулярно, но вот свой отдельный стенд республика в этом году презентует впервые.
Одной из главных авиапремьер, которую представляет на авиасалоне Башкортостан, – вертолет Ка-32А. Правда, сегодня его нет в общем выставочном ряду, сейчас он находится на спецстоянке наряду с другими новейшими образцами, которые осматривает президент Владимир Путин. А уже завтра Ка-32А привезут сюда, где посмотреть на гордость башкирского авиапрома сможет любой желающий.
Ну и, пожалуй, одной из главных загадок стал новейший однодвигательный истребитель, разработкой которого занимается «Ростех». Его презентуют также на МАКСе, правда, пока многие детали держатся в секрете. Но одно известно точно: сам двигатель, а также агрегаты производят на территории Башкортостана.
Ну и, конечно, какой авиасалон без демонстрационных полетов? Ведь только здесь можно увидеть десятки новинок, пролетающих одна над другой над головами зрителей. Сейчас в небе парит истребитель пятого поколения.
Среди участников – компании из 19 стран мира. Сделки, заключаемые на авиасалоне, исчисляются сотнями миллиардов рублей. В первой день на МАКСе больше деловая программа, для воротил бизнеса. Ну а дальше запланированы дни массовых посещений.